Rampulla lancia la Juve | Credo che i bianconeri possano vincere a Madrid Ci sarà l’occasione per rialzarsi dopo la sconfitta di Como

Rampulla lancia la Juve in vista della sfida contro il Real Madrid: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere. Una notte per l’orgoglio, una partita per rialzarsi. La Juventus affronta questa sera il Real Madrid nel momento più buio della sua stagione, ma c’è chi crede nell’impresa. È Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero, che, intervistato da Il Sussidiario.net, ha analizzato la sfida del Bernabeu, difendendo Igor Tudor dalle critiche. Per Rampulla, la sfida contro i Blancos è un’occasione d’oro per scacciare i fantasmi della sconfitta di Como. LE PAROLE – «Grande partita tra queste due squadre, molto difficile per la Juventus che viene in un momento particolare della formazione bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rampulla lancia la Juve: «Credo che i bianconeri possano vincere a Madrid. Ci sarà l’occasione per rialzarsi dopo la sconfitta di Como»

