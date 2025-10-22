Raid sull' Ucraina | colpito un asilo Usa autorizzano Kiev all' uso di missili a lungo raggio

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore Kiev ha rivendicato un attacco combinato aereo e missilistico contro l’impianto chimico di Bryansk, a sud-ovest di Mosca, utilizzando missili da crociera britannici Storm Shadow. L’impianto, chiave per la produzione di esplosivi e carburante per missili, avrebbe subito danni “massicci”. In risposta, Mosca ha colpito duramente la capitale ucraina: almeno due morti e blackout diffusi dopo un’ondata di raid notturni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raid sull'Ucraina: colpito un asilo. "Usa autorizzano Kiev all'uso di missili a lungo raggio"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nella notte raid russi sull'Ucraina, con esplosioni segnalate anche a Kiev - facebook.com Vai su Facebook

Kharkiv, bombe russe sull'ospedale: pazienti evacuati e feriti dopo il raid - X Vai su X

Raid sull'Ucraina: colpito un asilo. Zelensky: "Buon compromesso congelare guerra sulla linea del fronte" - Kiev annuncia di aver colpito con missili Storm Shadow un impianto chimico russo a Bryansk, nodo strategico dell’industria militare di Mosca. Da msn.com

Un grosso attacco russo ha colpito Kiev e diverse altre città ucraine: a Kharkiv è stato danneggiato anche un asilo - Durante la notte tra martedì e mercoledì diverse città ucraine sono state colpite da attacchi di droni e missili russi. ilpost.it scrive

Notte di raid, due morti a Kiev. L’Ucraina colpisce impianto chimico russo con i missili inglesi Storm Shadow - Si intensificano gli attacchi fra Russia e Ucraina nei giorni in cui sembra ulteriormente allontanarsi la possibilità di una pace con il vertice tra Putin e Trump a Budapest saltato ... Segnala msn.com