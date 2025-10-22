Raid russo a Kiev e altre città ucraine

1.52 Nella notte, un massiccio attacco aereo russo ha colpito Kiev e altre città,poche ore dopo il raid ucraino contro l'impianto chimico di Bryansk in Russia Le prime esplosioni a Kiev sono state udite intorno all'una, seguite da una seconda ondata mezz'ora più tardi. Colpiti anche Dnipro, Zaporizhzhia e Izmail, con incendi e blackout diffusi. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato l'intervento delle difese aeree ucraine. Squadre di soccorso sono state inviate nei punti colpiti per gestire danni e emergenze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

