Raid russi morti e feriti in Ucraina

Servizitelevideo.rai.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.00 Almeno due morti e altrettanti feriti a Kiev, colpita nella notte da raid russi. Lo riferiscono le autorità militari della capitale ucraina. Attacchi anche contro Zaporizhzhia, dove si contano 13 feriti. Il presidente Zelensky è oggi in missione in Svezia, dove incontra il premier Kristeon: non a Stoccolma ma a Linkoeping, la città sede del gruppo Saab, che produce i caccia Gripen. Ci sarà una conferenza stampa congiunta per "un annuncio riguardo a esportazioni di difesa", dichiara il governo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

raid russi morti feritiRaid russi in Ucraina: 2 morti a Kiev, 13 feriti a Zaporizhzhia - E' di almeno due morti a Kiev e 13 feriti a Zaporizhzhia il bilancio degli attacchi russi che stanotte hanno colpito l'Ucraina, rendono noto le autorità locali. Lo riporta ansa.it

raid russi morti feritiGuerra Ucraina, missili su Leopoli: 4 morti. Raid russo sfiora treno con 110 attivisti italiani - Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a Leopoli, colpita da un massiccio attacco di missili e droni russi ... Secondo fanpage.it

Ucraina, maxi-raid russo su Kiev: 4 morti. Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo. Tajani: «Italiani tranquilli, Putin non ci attaccherà» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che 500 droni e oltre 40 missili sono stati utilizzati nel «vile attacco» russo all'Ucraina In un post su Telegram, Zelenskyy ha affermato che la ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Russi Morti Feriti