Raid russi morti e feriti in Ucraina

7.00 Almeno due morti e altrettanti feriti a Kiev, colpita nella notte da raid russi. Lo riferiscono le autorità militari della capitale ucraina. Attacchi anche contro Zaporizhzhia, dove si contano 13 feriti. Il presidente Zelensky è oggi in missione in Svezia, dove incontra il premier Kristeon: non a Stoccolma ma a Linkoeping, la città sede del gruppo Saab, che produce i caccia Gripen. Ci sarà una conferenza stampa congiunta per "un annuncio riguardo a esportazioni di difesa", dichiara il governo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

