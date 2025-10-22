Raid contro i bar di Afragola | un arresto
I carabinieri di Castello di Cisterna nell'ambito di una indagine per alcuni raid armati consumati nel mese di luglio di quest'anno ai danni di alcune attività commerciali, hanno sottoposto in stato di fermo Antonio N. 25enne, nipote di alcuni soggetti legati al clan degli afragolesi. Il fermo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Spari nella notte ad Afragola, feriti tre giovani nei pressi di un bar. Il raid in via Sportiglione. Due delle vittime hanno precedenti, l'altra è incensurata. Non sono in pericolo di vita. Rinvenuti 15 bossoli - facebook.com Vai su Facebook
Spari nella notte ad Afragola, feriti tre giovani nei pressi di un bar. Il raid in via Sportiglione. Due delle vittime hanno precedenti, l'altra è incensurata. Non sono in pericolo di vita. Rinvenuti 15 bossoli @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/spari - X Vai su X
Afragola, raid armato nella notte: esplosi 40 colpi contro un’abitazione - Paura nella tarda serata di ieri in Traversa Murillo Fatigati, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro le pareti esterne di un’abitazione. Secondo ilgazzettinovesuviano.com
Afragola, abitazione crivellata di proiettili: sparati almeno 40 colpi con diverse armi - Raffica di proiettili contro la parete di un'abitazione ad Afragola (Napoli); indagano i carabinieri, esplosi almeno 40 colpi ... Si legge su fanpage.it
Afragola, sparatoria nella notte davanti a un bar: tre feriti - Una pioggia di colpi in piena notte ha squarciato il silenzio di via Sportiglione, ad Afragola, nell'area a nord di Napoli. pupia.tv scrive