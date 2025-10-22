Raid contro i bar di Afragola | un arresto

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Castello di Cisterna nell'ambito di una indagine per alcuni raid armati consumati nel mese di luglio di quest'anno ai danni di alcune attività commerciali, hanno sottoposto in stato di fermo Antonio N. 25enne, nipote di alcuni soggetti legati al clan degli afragolesi. Il fermo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

raid contro bar afragolaAfragola, raid armato nella notte: esplosi 40 colpi contro un’abitazione - Paura nella tarda serata di ieri in Traversa Murillo Fatigati, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro le pareti esterne di un’abitazione. Secondo ilgazzettinovesuviano.com

raid contro bar afragolaAfragola, abitazione crivellata di proiettili: sparati almeno 40 colpi con diverse armi - Raffica di proiettili contro la parete di un'abitazione ad Afragola (Napoli); indagano i carabinieri, esplosi almeno 40 colpi ... Si legge su fanpage.it

raid contro bar afragolaAfragola, sparatoria nella notte davanti a un bar: tre feriti - Una pioggia di colpi in piena notte ha squarciato il silenzio di via Sportiglione, ad Afragola, nell'area a nord di Napoli. pupia.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Raid Contro Bar Afragola