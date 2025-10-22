Rai | interrogazione Pd su Commissione per concorso precari

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Il capogruppo del Partito Democratico in Commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano, ha presentato oggi un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo democratico, per chiedere chiarimenti all'Amministratore Delegato della Rai sulla composizione della commissione giudicatrice del concorso interno per la stabilizzazione di personale precario". Lo annuncia il Pd. "L'atto di sindacato ispettivo prende spunto da alcuni articoli di stampa che hanno anticipato che a presiedere la commissione aggiudicataria sarà Incoronata Boccia giornalista professionista attualmente Direttore dell'Ufficio Stampa RAI.

