RAI E MEDIASET NERE PER I TAGLI DI MELONI | A RISCHIO LE FICTION E LE SOAP ITALIANE

La premier Giorgia Meloni compie il miracolo: Rai e Mediaset sono entrambe nere con il Governo, in particolare per i tagli al Fondo unico per il cinema e l’audiovisivo. Una scure che si abbatte su Rai Fiction e Fiction Mediaset e quindi sui palinsesti, in particolare di Rai1 e Canale 5. A rischio posti di lavoro in una situazione non rosea. Meno soldi e quindi meno fiction e meno cura del prodotto, leggi qualità, il tutto a favore dei giganti dello streaming. La Stampa ha raccolto l’allarme dei vertici. Avere accesso a meno fondi condurrà inevitabilmente l’azienda a un bivio: abbassare la qualità o ridurre la portata dei progetti, tagliando puntate. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI E MEDIASET NERE PER I TAGLI DI MELONI: A RISCHIO LE FICTION E LE SOAP ITALIANE

