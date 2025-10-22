Ragazzo trovato morto in casa ad Alessandria | l' autopsia conferma le prime impressioni è stato ucciso

Un 27enne peruviano è stato trovato morto in un appartamento al primo piano del palazzo di via De Amicis 27, nel quartiere Cristo ad Alessandria, lo scorso 9 ottobre 2025. Dopo l'esecuzione dell'autopsia, i carabinieri della compagnia cittadina ipotizzano che si sia trattato di un caso di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il 10 settembre 2024 un ragazzo di 28 anni di Brunico è stato trovato morto per overdose Il giovane è la prima vittima italiana dei nitazeni, oppioidi sintetici considerati “più pericolosi del fentanyl” Vai su Facebook

Trovato morto Edoardo Segato: il ragazzo di Strà era scomparso da 2 giorni - Il 24enne Edoardo Segato è stato trovato senza vita dopo due giorni di ricerche. Da notizie.it

Padova, trovato morto a Vigonza ragazzo di Strà scomparso da due giorni - Il giovane era uscito di casa senza documenti e l'ultimo avvistamento era stato proprio a Vigonza, nel Padovano ... Si legge su tg24.sky.it

Dramma ad Enna, giovane trovato in casa senza vita - E’ accaduto nel pomeriggio di ieri quando ad accorgersi del corpo senza vita del giovane sarebbe stato un parente. Come scrive vivienna.it