Gli studenti del Liceo Scientifico ‘Antonio Orsini’ di Ascoli hanno indetto ieri mattina una giornata di sciopero dopo l’entrata in vigore della direttive contenute nella nuova Circolare emessa dalla Dirigente Scolastica, Cinzia Pettinelli, con cui si vieta di uscire dalla classe durante l’intervallo. Un provvedimento, reso necessario con il sovraffollamento di alunni (ben 879) e dopo gli ultimi avvenimenti conclusi con la caduta di un armadietto, fortunatamente senza procurare conseguenze. Un provvedimento che secondo la Circolare emessa è comunque momentaneo e durerà solo una settimana, giusto il tempo di convocare per martedì 28 ottobre il nuovo Consiglio d’Istituto e varare un Regolamento idoneo alla gestione dell’ordine scolastico nei minuti della ricreazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi in sciopero. Liceo sovraffollato, ricreazione in classe:: "E la socializzazione?"