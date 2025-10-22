Ragazza aggredita sul treno fermato il convoglio | un giovane prova a fuggire attraversando i binari | arrestato

Una ragazza aggredita a bordo di un treno regionale, il capotreno che ferma il convoglio e fa scattare l'allarme. Sono i contorni della vicenda che ha portato all'arresto da parte dei Carabinieri di Cesena di un 22enne originario del Bangladesh, le accuse sono resistenza a pubblico ufficiale e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

