Raffaele Marianella ucciso sul pullman le frasi shock dei tifosi del Rieti | pm ordina test del Dna su altri 6

Nuovi sviluppi sull'omicidio di Raffaele Marianella: il pm ordina test del Dna su altri 6 tifosi del Rieti dopo le frasi shock emerse.

