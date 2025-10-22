Raccolta dei dati ambientali all' interno del territorio Ferrara premiata a livello nazionale
Ferrara è stata premiata al ‘City Vision 2025’ di Padova per l'importante impegno nella raccolta dei dati ambientali del territorio. City Vision è un evento dedicato allo sviluppo e alla condivisione di pratiche innovative integrate alle politiche urbane. Un consesso nazionale volto alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
9Colonne. . "Dati e numeri servono non solo a raccontare la quantità, ma anche a descrivere in maniera corretta, se fatta la raccolta di dati in modo appropriato, di fronte a che cosa ci troviamo, a leggere il fenomeno, a capirne le radici e quindi a offrire le misur - facebook.com Vai su Facebook
La raccolta differenziata a Roma: dati, novità e servizi https://ift.tt/LWTq3Ud - X Vai su X
Raccolta dei rifiuti, nuovi criteri: tutte le regole - Cambiano i criteri ambientali minimi per la raccolta dei rifiuti che dovranno essere messi solo in sacchi coerenti, ovvero, plastica con plastica e carta con carta Cambiano i criteri ambientali minimi ... Segnala ilgiornale.it
"Raccolta differenziata, i dati certificano il grave fallimento" - La classifica dei comuni più virtuosi vede realtà come Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Magliano (paesi che non vivono ... Si legge su lanazione.it
Raccolta differenziata, a Napoli ispettori Asia controlleranno i rifiuti: 500 euro di multa per chi sbaglia - A Napoli scende in campo un nuovo team di Ispettori Ambientali per verificare il corretto svolgimento della raccolta differenziata in città. Segnala fanpage.it