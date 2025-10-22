Raccolta dei dati ambientali all' interno del territorio Ferrara premiata a livello nazionale

Ferraratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara è stata premiata al ‘City Vision 2025’ di Padova per l'importante impegno nella raccolta dei dati ambientali del territorio. City Vision è un evento dedicato allo sviluppo e alla condivisione di pratiche innovative integrate alle politiche urbane. Un consesso nazionale volto alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

