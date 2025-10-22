Racalmuto ricorda il procuratore Gaetano Costa | alla Fondazione Sciascia il convegno sulla verità mancata
Verrà ricordato venerdì 24 ottobre alle 17:30, nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, il procuratore Gaetano Costa, magistrato ucciso dalla mafia il 6 agosto 1980. L’iniziativa, dal titolo “Un’inchiesta nella palude del grande sonno”, è organizzata dalla Fondazione Sciascia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Racalmuto un convegno sull’omicidio del procuratore Gaetano Costa - Il prossimo 24 ottobre alle ore 17:30, presso la sede della Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, si terrà un convegno dal titolo “Un’inchiesta nella palude del grande sonno”, promosso ... grandangoloagrigento.it scrive
“Un’inchiesta nella palude del grande sonno”: a Racalmuto si parla del caso Costa - A quarantacinque anni dall’omicidio del procuratore Gaetano Costa, la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto e la Fondazione Gaetano Costa promuovono un incontro per riportare l’attenzione su una d ... Scrive agrigentonotizie.it