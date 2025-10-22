Quindici anni d' attività per la Protezione civile di Meldola | Grande espressione di solidarietà e organizzazione
La Protezione civile di Meldola ha festeggiato i 15 anni di attività al servizio della comunità. Durante l'evento è stato messo in evidenza il valore dell’associazione, impegnata non solo nell’intervento diretto durante le emergenze, ma anche nella pianificazione, nella formazione e nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Dopo quindici anni di inchieste, accuse e smentite, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra nel carcere di La Santé per scontare cinque anni di reclusione. Al centro del caso, i presunti 50 milioni di euro provenienti dal regime di Muammar Gheddafi per - facebook.com Vai su Facebook
CBS SPORTS - Napoli, De Laurentiis: "Quindici anni fa avevo provato a fare tre squadre in America, calcio italiano? Bisogna guardare al futuro, senza paura di cambiare" https://ift.tt/qTcLJgr - X Vai su X