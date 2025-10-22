Quindici anni d' attività per la Protezione civile di Meldola | Grande espressione di solidarietà e organizzazione

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile di Meldola ha festeggiato i 15 anni di attività al servizio della comunità. Durante l'evento è stato messo in evidenza il valore dell’associazione, impegnata non solo nell’intervento diretto durante le emergenze, ma anche nella pianificazione, nella formazione e nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Quindici Anni D Attivit224