Questo Napoli mi ricorda quello di Garcia il giornalista fa discutere | scoppia la bufera in diretta
Dopo la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven, il giornalista Paolo Condò ha analizzato in diretta su Sky Sport il momento difficile del Napoli di Antonio Conte. L’opinionista ha lanciato un vero e proprio campanello d’allarme, generando ancor più apprensione tra i tifosi azzurri. Il confronto con il passato è inevitabile e per Condò il rischio di rivivere il post-terzo Scudetto è concreto. Il Napoli non reagisce più: Condò avvisa. Condò ha evidenziato come il Napoli stia rivivendo dinamiche già viste due anni fa: “ Mi ha sorpreso la mancanza di reazione del Napoli. Conte in questo momento si trova in crisi dirigente, perché il Napoli costruito per essere più forte non sta davvero rispondendo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
