Queste vecchie macchine da scrivere valgono una fortuna | potresti averle in casa
Oggi non le usa più nessuno ma la macchine da scrivere, nel secolo scorso, sono state una vera e propria svolta. Se hai conservato una di queste potresti essere ricco: valgono una vera fortuna sul mercato del collezionismo. Chi appartiene alla generazione Z probabilmente pensa che il mondo abbia avuto inizio quando i computer e gli smartphone già c’erano. Noi “millenial” o “boomer”, invece, sappiamo benissimo che c’è stato un tempo in cui le tesi di laurea dovevamo scriverle a mano e in cui negli uffici, le segretarie, utilizzavano le macchine da scrivere. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
