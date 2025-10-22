questa sera la juve cerca la sua prima vittoria in champions contro il real

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Questa sera la Juventus incontra il Real Madrid alle 21 nella sfida più difficile della prima fase della Champions League. Perché, oltre ad affrontare i Blancos al Bernabeu, gli uomini di Tudor si presentano all'appuntamento dopo la sconfitta in campionato contro il Como. A dirla tutta, sono sei gare che la Juventus non vince, con cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions. Dopo i due pareggi nelle prime due giornate contro Dortmund (4-4 a Torino) e Villarreal (2-2 in trasferta), la Juve si ritrova così a cercare il primo successo in questa edizione di Champions sul campo più difficile, contro una squadra che ha vinto le prime due (2-1 contro il Marsiglia e 5-0 contro il Kairat) e che come sempre rientra nel novero delle favorite per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

