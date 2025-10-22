Quello che resta di Lacerenza

Chi, seguendo un istinto autolesionista misto a gusto per il trash, ha avuto modo di seguire su Instagram, nei mesi passati, le avventure boccaccesche – diciamo così – di Davide Lacerenza e della sua Gintoneria, ha visto un mondo della notte oltre l’assurdo. Tra "cavalle”, sciabolate, auto e orologi di lusso, banconote sventolate, clientela varia e su di giri, questo susseguirsi di nani e ballerine faceva porre ai più una domanda: ma com’è possibile tutto questo? Come può andare avanti? Non può. Il patteggiamento relativo all’indagine sulla Gintoneria e sul privè La Malmaison mette la parola fine all’universo parallelo dove sembrava una buona idea mostrare comportamenti sempre sul filo della legalità, spavaldi, strafottenti, eccessivi e senza limiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it