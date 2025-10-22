Quello che resta di Lacerenza
Chi, seguendo un istinto autolesionista misto a gusto per il trash, ha avuto modo di seguire su Instagram, nei mesi passati, le avventure boccaccesche – diciamo così – di Davide Lacerenza e della sua Gintoneria, ha visto un mondo della notte oltre l’assurdo. Tra "cavalle”, sciabolate, auto e orologi di lusso, banconote sventolate, clientela varia e su di giri, questo susseguirsi di nani e ballerine faceva porre ai più una domanda: ma com’è possibile tutto questo? Come può andare avanti? Non può. Il patteggiamento relativo all’indagine sulla Gintoneria e sul privè La Malmaison mette la parola fine all’universo parallelo dove sembrava una buona idea mostrare comportamenti sempre sul filo della legalità, spavaldi, strafottenti, eccessivi e senza limiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il mondo del trading è pieno di esperti, “fuffa guru” e truffatori, spesso difficili da distinguere. Alex Soldati, legato anche alla Gintoneria di Davide Lacerenza, resta una figura controversa. Germano Milite, giornalista e fondatore di Fufflix, ha ricevuto da lui pesant - facebook.com Vai su Facebook
Davide Lacerenza libero: revocati i domiciliari a Milano Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/davide-lacerenza-libero-revocati-i-domiciliari-a-milano… #Striscialanotizia #DavideLacerenza - X Vai su X
Quello che resta di Lacerenza - Il patteggiamento relativo all’indagine sulla Gintoneria e sul privè La Malmaison mette la parola fine a sciabolate e auto di lusso ... ilgiorno.it scrive
Lacerenza torna libero: revocati i domiciliari al titolare della Gintoneria - Il titolare della nota "Gintoneria" di Milano ha lasciato gli arresti domiciliari dopo oltre sei mesi di detenzione, a seguito della decisione del giudice del ... Come scrive tgcom24.mediaset.it