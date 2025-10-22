L’11,5% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni della nostra provincia non studia e non lavora. E se si amplia la fascia d’età, arrivando a 29 anni, il tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile arriva addirittura al 19% per gli uomini e il 15,8% per le donne. Sono questi i dati che balzano immediatamente all’occhio nell’ultima fotografia scattata dall’ Istat nella nostra provincia, presentata ieri durante l’evento "I dati in Comune. Strumenti per il dialogo tra amministrazioni e territorio", organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Dati al di sopra della media regionale, dove emerge anche che i giovani nella fascia di età tra i 0 e i 14 anni rappresentano nel nostro territorio soltanto l’11,4% della popolazione, contro il 62,9% di persone tra i 15 e i 64 anni e il 25,7% con oltre 65 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quelli che non studiano e non lavorano. Più di un ragazzo su 10 in provincia