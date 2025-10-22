Quella cag*** su Giorgia Meloni Gelo in studio Floris in imbarazzo totale VIDEO

News tv. Nel corso dell’ultima puntata di DiMartedì su La7, la consueta copertina satirica affidata a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ha acceso i riflettori su uno degli episodi più controversi della settimana. Il riferimento è alle dichiarazioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che aveva utilizzato l’espressione “cortigiana” nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa uscita ha innescato un’immediata ondata di reazioni, generando polemiche diffuse e una forte attenzione mediatica. Un’apertura satirica che scuote il dibattito politico. I comici, noti per la loro ironia tagliente, hanno trasformato l’accaduto in un vero e proprio processo satirico in diretta, coinvolgendo anche il conduttore della trasmissione, Giovanni Floris. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Quella cag*** su Giorgia Meloni”. Gelo in studio, Floris in imbarazzo totale (VIDEO)

