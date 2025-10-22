Quel che resta dei tombini di viale Strasburgo
Desidero porre l'attenzione a chi si occupa della pulizia dei tombini, qui siamo in viale Strasburgo, corsia laterale che va da via Gran Bretagna sino a via Belgio. Da come si può vedere dalle foto, alcuni di questi tombini non vengono puliti da anni, tanto è vero, che molti sono totalmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
