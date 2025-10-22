Quei mega banchetti nel loggiato del Parlamento siciliano L' affondo del vice presidente dell' Ars Di Paola
«Abbiamo fatto bene a bocciare qualche giorno fa la norma della manovra quater del governo Schifani che stanziava 300 mila euro per la Targa Florio, evidentemente non avevano bisogno di quei fondi considerando la spesa che hanno fatto per il mega banchetto a Palazzo dei Normanni» dice il vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana e leader del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola. Lo scorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
