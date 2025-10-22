Quattrocento chili di carne e pesce di provenienza dubbia e mal conservati chiuso market

La Spezia, 22 ottobre 2025 – Maxi sequestro di alimenti in un minimarket del centro storico, a seguito dell’ispezione condotta nella mattinata di ieri dal personale della polizia locale insieme a tecnici della Asl - Servizio Igiene degli Alimenti. L’attività commerciale era già stata oggetto di verifiche ed ispezioni nei mesi scorsi, ma nella giornata di ieri la quantità di carne e prodotti ittici privi di documenti di tracciabilità è risultata particolarmente rilevante: circa 400 chilogrammi di alimenti risultati privi delle necessarie attestazioni di provenienza e rintracciabilità, che ora il titolare dovrà distruggere tramite una ditta autorizzata, producendo la relativa documentazione di avvenuto smaltimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattrocento chili di carne e pesce di provenienza dubbia e mal conservati, chiuso market

