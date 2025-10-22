Quattro feriti nello scontro tra un camion e un camper in autostrada

Veneziatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si bloccano i freni di un tir, quattro persone restano ferite in autostrada. È successo poco prima delle 15 di oggi mercoledì 22 ottobre, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia al chilometro 462 all’altezza del comune di San Michele al Tagliamento. Due sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

