Quattro Comuni "in cammino", un cuore solo, un solo colore, il viola: tutto è pronto per la sesta camminata della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana, la corazzata a supporto delle donne maltrattate che opera ormai da otto anni su un bacino di 28 Comuni: appuntamento domenica a partire dalle 9 del mattino. Le preiscrizioni sono aperte anche online, l’auspicio è a più voci: "Vogliamo vedere tutte, e tutti, in marcia: gridiamo forte il nostro no alla violenza". L’edizione numero sei della Camminata #Nonchiuderegliocchi, momento importantissimo di sensibilizzazione e di raccolta fondi, è stata presentata ieri sera nella sede dello sportello di Melzo, Comune capofila, alla presenza di tanti protagonisti: la delegata del Comune Valentina Francapi con l’assistente sociale Anna Rolla, gli amministratori dei quattro centri che quest’anno ospiteranno (secondo rotazione) fisicamente l’evento, Pioltello, Gorgonzola, Trezzano Rosa e Truccazzano, le operatrici degli sportelli, gestiti sin dall’esordio della Fondazione Somaschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quattro Comuni “in cammino” : "Insieme per dire no alla violenza"