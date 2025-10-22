Quasi una donna su tre è stata uccisa da stranieri nel silenzio delle transfemministe e della sinistra

Roma, 22 ott – Non è solo una situazione allarmante ma ormai emergenziale. Dall’inizio del 2025 all’8 ottobre, su 73 omicidi di donne con autore noto, 22 sono stati perpetrati da stranieri, ben il 30 per cento. Gli stranieri però rappresentano il 9 per cento della popolazione residente in Italia. Ciò significa che gli stranieri hanno una propensione al reato di omicidio di donna 5 volte superiore rispetto a quella degli italiani. Come ho già documentato nel libro “ Le vite delle donne contano ”, questa mattanza avviene nel silenzio complice delle transfemministe e della sinistra. Entrambe sono troppo impegnate a mostrificare il maschio bianco italiano ed etero. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

