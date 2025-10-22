Quasi quattromila veronesi hanno scelto di vaccinarsi in farmacia contro influenza e Covid
Sono 3.682 i cittadini veronesi che ad oggi hanno scelto la vaccinazione in farmacia per proteggersi dall’influenza stagionale e dal Covid 19, con ulteriori 206 soggetti, per un totale di 3.888 vaccinati (*). Questi i primi dati della massiccia affluenza registrata nelle circa 100 farmacie. 🔗 Leggi su Veronasera.it
