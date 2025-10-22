Nella serata di ieri due persone, un 34enne e un 40enne, sono arrivate in ospedale con ferite da arma da fuoco alle gambe. Nessuno dei due è in pericolo di vita, ma resta da chiarire la dinamica: entrambi i colpi sarebbero partiti a Quarto, nel Napoletano. Due episodi di sangue hanno scosso Quarto, in provincia . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Quarto, 2 uomini feriti a colpi di pistola: indagini in corso