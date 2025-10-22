Quarato sbotta e lascia la delega alle Politiche Abitative | La tecnostruttura non segue i miei indirizzi

Il consigliere comunale M5S Giovanni Quarato ha rimesso nelle mani della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo la delega alle Politiche Abitative. Ieri sera ha formalizzato la sua rinuncia all’incarico di collaborazione, studio ricerca e promozione di azioni positive conferito a marzo del 2024 su. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

