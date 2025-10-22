Quaranthana Tanti registri per tanti gusti
Al via la nuova stagione del Quaranthana, teatro comunale di San Miniato. Tra i nomi: Ugo Dighero, Fulvio Cauteruccio, Viola Graziosi, Niccolò Fettarappa, Alberto Ierardi e Giorgio Vierda, Elisabetta Salvatori, Beatrice Schiros, La Macchina del Suono. Ci saranno omaggi a artisti straordinari come Dario Fo e Franca Rame, Elena Ferrante, Antonio Ligabue. La stagione tocca più registri per conciliare i diversi gusti degli spettatori, con 37 giornate di spettacoli con tre cartelloni, uno di prosa, uno per le famiglie e uno per le scuole e ad arricchire il progetto non mancano due percorsi laboratoriali per bambini e ragazzi e per adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
