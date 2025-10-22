Dopo aver fatto il colpaccio a livello economico aggiudicandosi i 6 milioni di dollari in palio al Six Kings Slam (torneo esibizione) di Riad, Jannik Sinner torna in campo questa settimana sul veloce indoor di Vienna per l’ultimo ATP 500 della sua stagione in attesa del Masters 1000 di Parigi e delle Finals di Torino per mettere del fieno in cascina nell’inseguimento a Carlos Alcaraz per la leadership del ranking mondiale. In assenza del fenomeno spagnolo, Sinner viene accreditato della prima testa di serie in Austria ed è ovviamente il favorito d’obbligo per la conquista di un titolo che aveva già ottenuto nel 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi può guadagnare Sinner a Vienna? Gli assegni palio turno per turno