Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Vienna | le proiezioni turno per turno
Jannik Sinner si è posto un triplice obiettivo per i prossimi mesi: le ATP Finals di Torino, gli Australian Open e riprendersi il prima possibile la leadership del ranking mondiale. L’inseguimento a Carlos Alcaraz in classifica si preannuncia piuttosto impegnativo, ma i tornei indoor europei di fine stagione rappresentano un terreno di caccia ideale per l’azzurro. Attualmente lo spagnolo si trova in vetta alla graduatoria con 11.340 punti, mentre il pusterese è fermo a 10.000 punti dopo i problemi fisici (crampi) che hanno interrotto il suo cammino a Shanghai. Il gap di 1340 punti è abbastanza consistente, inoltre Sinner ha in scadenza i 1500 punti raccolti nel 2024 vincendo da imbattuto le Finals mentre Alcaraz deve difenderne solamente 300 da qui a fine anno. 🔗 Leggi su Oasport.it
