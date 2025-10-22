Quando si spegne la fiamma intervista a Jeremy Menez
La mia intervista con Jeremy Menez è cominciata con una discussione su quando avesse effettivamente smesso di giocare a calcio. Io gli avevo chiesto come fosse andato quest’anno senza calcio, riferendomi all’annuncio pubblico del suo addio, e lui mi ha corretto dicendomi che erano quasi due, riferendosi alla sua ultima partita giocata. Mi sembrava uno spunto interessante per quello di cui volevo parlare, e cioè quanto fosse difficile per un calciatore passare a una vita in cui non si fa più il calciatore, ma la verità era che Menez - come tutti gli atleti di primo livello - ha un rapporto speciale con la memoria degli eventi della propria carriera e stava semplicemente ricordando l’ultima volta che era stato davvero considerato un calciatore professionista: Catanzaro-Bari 2-0 del 27 febbraio del 2024. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
