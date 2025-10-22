quando le mozzarelle scioperano il mondo si ferma

Un romanzo surreale e necessario, quello di Salvatore Bonavita dove la mozzarella diventa simbolo di protesta, speranza e appartenenza. Cosa succederebbe se le mozzarelle decidessero di scioperare? Non è solo una domanda bizzarra, ma il punto di partenza di un romanzo che mescola ironia, impegno civile e affetto per la propria terra. Lo sciopero delle mozzarelle è il titolo provocatorio e poetico dell’opera di Salvatore Bonavita, autore campano che ha scelto di raccontare il mondo attraverso gli occhi (e la volontà) di un latticino simbolico, protagonista assoluto di una narrazione surreale e profondamente umana con la collaborazione dell’illustratore Marco Capuozzo e pubblicato con la casa editrice Agenzia Pensiero Creativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

