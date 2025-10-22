Quando la morte diventa festa | il lungo viaggio di Halloween attraverso i secoli

Nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre, milioni di persone in tutto il mondo si preparano a varcare una soglia immaginaria, quella che separa il nostro mondo quotidiano da uno più misterioso e affascinante. Indossano maschere, si dipingono il viso, bussano alle porte chiedendo dolcetti. Eppure pochi sanno che dietro questa festa moderna, con le sue zucche intagliate e i suoi costumi spettacolari, si cela una storia profonda e significativa: quella di una civiltà che non temeva la morte, ma la celebrava. Halloween non è il prodotto americano che molti credono, né una festa dedicata al male e all’oscurità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

