Quando il silenzio ferisce più del rifiuto ecco il primo esperimento sul ghosting
(Adnkronos) – Prima i cuoricini e poi, all'improvviso, il blackout. Il ghosting, cioè interrompere ogni forma di comunicazione con qualcuno senza fornire spiegazioni, provoca una sofferenza psicologica più duratura rispetto al rifiuto esplicito. Brucia più a lungo. Nell'era dei sentimenti che viaggiano via social, ad analizzare l'impatto del fenomeno è uno studio condotto da Alessia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
l’autunno non è rumore né tempesta… è il tempo che insegna a lasciare andare senza ribellione… a riconoscere la dignità della fine… e la delicatezza di un silenzio che consola più di mille parole… un pensiero sulla resa che non ferisce… ma apre a una nu Vai su Facebook
Il #Ghosting ferisce più di un rifiuto Il recente lavoro degli psicologi di Milano-Bicocca ha evidenziato come la sofferenza provocata dall’assenza di comunicazione in una relazione sia più difficile da elaborare rispetto a un rifiuto diretto https://unimib.it/com - X Vai su X
Ghosting: il silenzio che ferisce più di un rifiuto. - Bicocca ha evidenziato come la sofferenza provocata dall’assenza di comunicazione in una relazione sia più difficile da elaborare ris ... Segnala lescienze.it
Ghosting o rifiuto esplicito? Cosa ferisce di più in una relazione (d’amore o d’amicizia): lo studio dell’Università Milano Bicocca - È il primo lavoro ad osservare in tempo reale come le persone reagiscono, dopo le ricerche basate su ricordi o immaginazione ... Si legge su msn.com