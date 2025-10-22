Quando il buio calò sul ring di Stecca | Persi tutto ma non mi arresi mai

"La mia vita è cambiata quella sera di 40 anni fa". È l’8 novembre 1985. Al Flaminio, Loris Stecca, diventato un anno e mezzo prima campione dei supergallo a meno di 24 anni, tenta di riconquistare il titolo contro il portoricano Victor Callejas, che (il 26 maggio 1984) gli aveva inflitto la prima sconfitta in carriera portandogli via la cintura da poco conquistata. Il match è durissimo, ma Stecca prende il dominio del ring ripresa dopo ripresa e sembra vicino alla vittoria. Ma all’improvviso un blackout, causato da alcuni tifosi che hanno rotto alcuni fili della corrente, fa scendere il buio nel palasport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

