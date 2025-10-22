quando i sindacati alleggeriscono gli stipendi

In Grecia il 27 per cento della popolazione è a rischio povertà. Una percentuale che secondo l’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico la colloca al secondo posto fra i Paesi più poveri dell’Unione europea. Con salari reali che dalla crisi del 2009 si sono ridotti del 30 per cento, Atene viene subito dopo la Bulgaria e negli ultimi due anni la situazione sarebbe peggiorata. A fronte di tutto ciò il governo di Kyriakos Mitsotakis, in carica dal 2019, ha proposto una riforma che prevede la possibilità di portare l’orario di lavoro fino a 13 ore, con un aumento delle buste paga anche del 40 per cento. 🔗 Leggi su Panorama.it

