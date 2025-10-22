Nel cuore di Londra, tra fossili millenari e scheletri di creature preistoriche, sta per materializzarsi un fenomeno che sfida ogni logica museale tradizionale. Dal 26 gennaio al 22 marzo 2026, la Cranbourne Boutique del Natural History Museum si trasformerà in un pop-up shop dedicato ai Pokémon, la prima collaborazione di questo tipo con un museo britannico. Un’alleanza inaspettata che racconta molto più di una semplice strategia commerciale: è il tentativo di ricucire il dialogo tra scienza e immaginazione, tra passato remoto e cultura popolare contemporanea. L’ombra di Amsterdam e la lezione imparata. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando i mostri tascabili incontrano i dinosauri: la sfida londinese di Pokémon