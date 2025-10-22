Quali sono i piani di L’Oréal? Pronti a considerare trattative con Armani

Il CEO di L’Oréal, Nicolas Hieronimus, parla della possibilità del colosso mondiale del beauty di entrare in trattative con Armani. All’indomani dell’acquisto più importante mai fatto dal gruppo, ovvero quello del beauty di Kering, il CEO tiene a precisare che il team non si è dimenticato delle volontà di Re Giorgio e del testamento che stabilisce il destino delle sue collezioni. L’Oréal è pronto a “trattare con Armani”. Nel testamento infatti è prevista la cessione di ”una quota del 15% a un colosso del mondo della moda come LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica nei 12 o 18 mesi’ successivi ‘all’apertura del testamento”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quali sono i piani di L’Oréal? “Pronti a considerare trattative con Armani”

Approfondisci con queste news

Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice c - X Vai su X

Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice c - facebook.com Vai su Facebook

Arsenal, pronti i piani per l'ampliamento dell'Emirates Stadium: da 60 a 70mila posti - Mentre in Italia i tempi tra una decisione e l'altra sono nell'arco della decina di anni, in Inghilterra l'Arsenal sta esplorando la possibilità di ampliare l'Emirates Stadium, in una mossa che ... Secondo tuttomercatoweb.com