Quali sono i nomi per bambini più usati in Italia nel 2024

L'Istat ha pubblicato il report "Natalità e fecondità della popolazione residente 2024" che riporta anche i nomi maschili e femminili più usati nel Paese per i nuovi nati. I dati sono rimasti invariati rispetto al 2023: Leonardo e Sofia tra i preferiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

