ABBONATI A DAYITALIANEWS I soliti noti sono ancora al centro dell’attenzione, Apple e Samsung dominano il mercato, ma anche Xiaomi sta salendo la classifica. Più o meno, il 32% degli italiani usa Apple, il 29% Samsung e il 12% Xiaomi. Per cosa vengono usati gli smartphone? Per qualsiasi cosa, dallo streaming alle chat fino ai casinò online e ai servizi della PA. Oggi il telefono non è più solo un accessorio, è parte integrante della nostra vita. I brand che piacciono di più agli italiani. Nell’ultimo anno Apple e Samsung sono stati i più amati in Italia, mentre Xiaomi ha consolidato il ruolo di alternativa conveniente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Quali sono gli smartphone preferiti dagli italiani e perché