Quali proposte porterà Meloni al Consiglio europeo

Il governo di Roma, ha esordito Giorgia Meloni in Senato per le comunicazioni pre vertice, si presenta al consiglio europeo forte di una stabilità politica “rara nella sua storia repubblicana, di un ritrovato protagonismo internazionale – che le viene riconosciuto da tutti – e di indicatori economici e finanziari solidi, che la rendono apprezzata dagli analisti e attrattiva per gli investitori”. Il riferimento è al pollice alzato dall’Fmi e dalle agenzie di rating che confermano la bontà delle tre leggi di bilancio messe in atto del governo. Un quadro imprescindibile grazie al quale l’Italia può presentarsi in Europa “con autorevolezza” e quindi dare fiato a scelte he necessitano “di pragmatismo, di visione e di ambizione”. 🔗 Leggi su Formiche.net

