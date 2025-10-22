Putin mostra i muscoli e presenzia ai test con forze nucleari
La Russia torna a mandare un messaggio di forza al mondo. Vladimir Putin ha partecipato di persona all’addestramento pianificato delle forze nucleari strategiche, un’esercitazione che, secondo il Cremlino, aveva l’obiettivo di verificare il livello di prontezza del comando militare e la capacità. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trump: “La guerra può finire”. A fine ottobre il vertice con Putin a Budapest Donald Trump mostra ottimismo per un accordo con Putin, mentre Zelensky respinge le proposte di compromesso. Budapest e Sofia diventano punti chiave della diplomazia, con l’Eu Vai su Facebook
Il soldato russo col bastone, Ucraina mostra foto e accusa: "Putin manda vecchi in guerra" - X Vai su X
Cina, Xi mostra i muscoli. Trump senza filtri: “Tu, Putin e Kim cospirate contro gli Usa” - La Cina mostra i muscoli nella grande parata militare che si è svolta a Pechino per la celebrazione degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la resa incondizionata del Giappone ... Si legge su iltempo.it