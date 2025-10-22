Putin mostra i muscoli e presenzia ai test con forze nucleari

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia torna a mandare un messaggio di forza al mondo. Vladimir Putin ha partecipato di persona all’addestramento pianificato delle forze nucleari strategiche, un’esercitazione che, secondo il Cremlino, aveva l’obiettivo di verificare il livello di prontezza del comando militare e la capacità. 🔗 Leggi su Today.it

