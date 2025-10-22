Purtroppo è Antonia Dispersa da giorni ora il triste annuncio del Comune

Si è purtroppo conclusa nel modo più doloroso la ricerca di Antonia Bianchi, 93 anni, residente nella frazione di Molina a Faggeto Lario. Dalla notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, quando se ne erano perse le tracce, la piccola comunità viveva sospesa tra speranza e paura. Ora la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere ha portato tristezza e sgomento. A fare l’annuncio poco fa la pagina Facebook dell’amministrazione comunale: “Le ricerche hanno portato al ritrovamento di una persona che si presume possa essere Antonia. Sono ora in corso gli accertamenti da parte del magistrato e del medico legale per il riconoscimento ufficiale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it