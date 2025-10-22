Può vincere davvero Regionali in Campania il dato è clamoroso | sondaggi che spiazzano tutti
La corsa verso le elezioni Regionali in Campania 2025 entra nel vivo e si fa sempre più turbolenta. A un mese dal voto, a scuotere il centrosinistra è l’uscita di Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi Di Centro, attualmente alleato di Roberto Fico. In un’intervista al Corriere della Sera, Mastella ha lanciato un avvertimento: “ Mi sono scocciato del continuo bisticcio tra Fico e De Luca. Se continuiamo così, perdiamo ”. Le sue parole suonano come un allarme per l’intero campo largo progressista, ancora diviso tra le due anime principali: quella deluchiana e quella grillina. Nel frattempo, il centrodestra intravede un’opportunità concreta di vittoria, puntando tutto sulla candidatura di Edmondo Cirielli, nome forte di Fratelli d’Italia ed ex presidente della Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
