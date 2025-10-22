La Campania si prepara a vivere una delle sue elezioni Regionali più imprevedibili degli ultimi anni. A poche settimane dall’appuntamento con il voto, il quadro politico regionale appare estremamente fluido. L’uscita pubblica di Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi Di Centro, ha scosso le fondamenta del centrosinistra. In una recente intervista al Corriere della Sera, Mastella ha dichiarato: “ Mi sono scocciato del continuo bisticcio tra Fico e De Luca. Se continuiamo così, perdiamo”. Le sue parole risuonano come un campanello d’allarme per il campo largo progressista, che continua a essere lacerato dal confronto tra la fazione guidata da Vincenzo De Luca e quella rappresentata da Roberto Fico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Può vincere davvero". Regionali, il dato è clamoroso: sondaggi che spiazzano