Può far saltare 5 Stelle e alleanze Il retroscena che gira tutto attorno a un nome

La filosofia del posteggiatore napoletano lascia secco Roberto Fico. “Sono tutte automobili, ma non sono tutte uguali; tra una Ferrari e una Panda la differenza c’è. Noi del popolo vogliamo votare qualcuno di meglio, non uno come noi. Roberto, un caro guaglione, ma.”. È con questa battuta, diventata virale nei vicoli di Napoli, che Gianfranco Rotondi ha voluto sintetizzare l’umore della piazza campana verso il candidato del campo largo. Il deputato di lungo corso, che si prepara a sfidare Fico in Campania sostenendo Edmondo Cirielli, viceministro di Fratelli d’Italia, ha colto nel segno: dietro il sorriso ironico si nasconde un giudizio severo sul Movimento e sui suoi nuovi equilibri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it