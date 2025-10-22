Punta un taglierino alla gola di un direttore delle poste per rubare 950 euro | arrestato il rapinatore brufoloso

22 ott 2025

I carabinieri hanno arrestato S.T., di Aci Sant'Antonio, per la rapina compiuta lo scorso 9 maggio a Mascalucia (Catania). Secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo avrebbe preso in ostaggio il direttore dell'ufficio postale locale per prendere il denaro custodito dentro la cassaforte. Non. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

