PUN di ottobre vicino a 0,112 € kWh | bollette e offerte alla prova dell’autunno

Il prezzo dell'energia all'ingrosso torna a farsi sentire nelle nostre case. Il PUN Index GME di ottobre viaggia intorno a 0,112 €kWh (circa 112 €MWh), un livello che incide subito sulle offerte indicizzate e, per riflesso, sui costi in bolletta. È un valore provvisorio di mese in corso, ma già abbastanza solido per comprenderne gli .

